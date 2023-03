Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne placés en garde à vue

Le professeur a été arrêté à son domicile par la Dic vers 12 h 15 mn et mis en position de garde à vue. Selon son avocat Me Moussa Sarr. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont : appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat.



Convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic) Abdou Karim Guèye aussi à été placé en garde à vue. Abdou Karim Guèye est arrêté pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat.