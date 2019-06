Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo annoncent une plainte contre Aliou Sall et Frank Timis

Le scandale à 10 millions de dollars révélé par BBC prend une nouvelle tournure. En conférence de presse ce mardi le Congrès de la Renaissance, composé de leaders de l’opposition, entre autres, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall et le député Mamadou Lamine Diallo, annonce une plainte contre Aliou Sall et Frank Timis auprès de la Cour de répression de l’enrichissement illicite.



Selon le congrès, Aliou Sall s’est enrichi à coup de milliards sans service rendu à la Nation. Et, malgré les alertes qui ont été faites, le président de la République a persisté à soutenir Frank Timis et n’a posé aucun acte pour la sauvegarde des intérêts du Sénégal. D’après le congrès, Aliou Sall était très utile au « spéculateur » Frank Timis. Pis, ajoute-t-il, il a aidé des entreprises étrangères à obtenir des contrats pétroliers au Sénégal.



