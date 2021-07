Abdoulaye DIAW, le Virus du ballon rond, ses mémoires dédiés au football

Du Verus aux mémoires



Le Doyen Abdoulaye Diaw, ému, sur la rfm mardi, a révélé le moment où le virus sportif lui a été inoculé.



Par ricochet, il a rendu hommage aux compagnons de son père, tous des sportifs et dirigeants de la Saint-Louisienne (actuel Linguère de Saint-Louis). Et, le jeune Abdoulaye, à l’époque âgé tout juste de 9 ans, prêtait une oreille attentive à leurs réunions. Et à ses amis éplorés, dont les journalistes Ahmed Bachir Kounta, Ousmane Cissé Madamel, Doudou Diène.



Le journaliste sportif, retraité de la Rts, aujourd’hui au groupe Futurs médias, a aussi soulagé les 16 millions de Sénégalais qui attendent ses mémoires (deux livres) consacrés au football sénégalais



Les temps forts d’un Sargal



Pour les temps forts, le vendredi 9, la rue qui passe par le stade Demba Diop jusqu’à Sacré- Cœur (DSC) portera son nom. Des matches amicaux au stade Alassane Djigo de Pikine entre les anciens de Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, Fatick et (2) sélections de Dakar.



Le samedi 10 juillet, au Cices, des personnalités lui rendront un vibrant hommage.



L’ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, est le parrain d’honneur de cet hommage. Et, le maire de Dakar, Soham El Wardini, la marraine.