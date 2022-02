Abdoulaye SOW : « des gens sont allés chercher des marabouts pour que le Sénégal ne gagne pas »

Une polémique est née après les primes accordées à la délégation sénégalaise qui était au Cameroun pour la CAN. Et le ministre Abdoulaye Saydou SOW, 2eme vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), est parmi les personnes citées.Lors de son installation à la tête de la mairie de Kaffrine, Abdoulaye SOW a répondu à ses détracteurs.« Un homme digne, on le reconnaît au moment où il est question d’argent. Si c’est juste pour de l’argent, qu’il prenne tout. Moi je suis sur le match Sénégal-Egypte du mois de mars prochain. La coupe d’Afrique est derrière moi. Je me projette sur comment faire pour se qualifier à la coupe du monde », assène-t-il.A en croire le nouveau maire de Kaffrine, des gens ont œuvré pour que le Sénégal perde lors de cette CAN.« Ce petit débat malsain, on en reparle après, quand ce sera le moment. On a présentement d’autres préoccupations. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui sont même allés jusqu’à chercher des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas. Et j’en ai la preuve. Mais c’est Dieu qui décide. Cela fait 60 ans qu’on se bat pour gagner la coupe d’Afrique. Mais c’est à Kalidou Koulibaly, Sadio MANÉ, Edouard MENDY… que Dieu a donné ce bonheur », renchérit-t-il.WALFNet