Abdoulaye Wade à Sonko : "Il faut faire très attention, il peut même tenter de t'empoisonner"

Le député et leader de Pastef, Ousmane Sonko, ne badine plus avec sa sécurité depuis que Wade lui a demandé de "faire très attention". Lors d'une rencontre tenue à Fann résidence, ce dernier l'a averti qu'"il (le pouvoir) va même tenter de t'empoissonner". Depuis lors, assure Sonko, "nous essayons de prendre un minimum de précaution. Pour le reste, on s'en remet à Dieu".