Accident : Le BRT heurte un conducteur de Jakarta, plusieurs blessés.

Le Bus Rapid Transit a heurté cet après-midi, un conducteur de Moto Jakarta. Celui-ci empruntait le passage du BRT non loin de l’arrêt de Sacré Cœur.



Le BRT avait quitté Grand Dakar pour rallier sacré Cœur. C’est non loin de là, qu’il a heurté le conducteur de Jakarta, qui a subi une blessure, de même que plusieurs passagers du BRT à cause du freinage subite pour éviter le pire.



La police et les sapeurs-pompiers sont venus constater la situation. Les passagers du BRT, quant à eux, ont été évacués du BRT. Ils ont rejoint l’arrêt BRT de Sacré-Cœur pour prendre un autre bus.