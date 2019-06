Accident de NDIALAM : Macky dépêche Mansour Faye auprès des victimes

Le chef de l'État, Macky Sall, a dépêché le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, pour présenter les condoléances de la nation aux familles des treize personnes décédées dans l'accident survenu lundi dernier à hauteur de Mboltogne (23 km de Saint-Louis).

Dans les villages visités- d'où sont originaires les victimes-, les populations ont interpellé le ministre et les autorités du commandement territorial sur la lancinante question des ralentisseurs pour réduire le nombre de cas d'accidents sur la route nationale (RN2).



"C'est une question qui nécessite de larges concertations", a répondu Mansour Faye qui a précisé dans la foulée que "l'État ne peut pas implanter des ralentisseurs partout".



Le ministre du Développement communautaire pense toutefois que "l'accent sera mis particulièrement sur la sensibilisation des usagers qui doivent tous avoir de bons comportements sur les routes afin de pouvoir prévenir ces genres de drames".



Mieux, ajoute Mansour Faye, "d'autres mesures dissuasives seront prises dans le but de réduire les risques d'accident".

A noter que le maire de Saint-Louis a remis, au nom du président de la République, une somme d'un million franc CFA, à chacune des familles des treize victimes décédées dans l'accident.



Pour le cas des blessés, il a également fait savoir que "l'État prendra en charge tous les frais de soins et d'hospitalisation de tous ceux dont la situation nécessite une évacuation à Dakar".



