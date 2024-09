Accident de Ndangalma : l'horreur relatée par un rescapé

Lundi, le réveil a été douloureux entre les villages de Kaba et de Ndangalma sur la route de Diourbel. Une collision entre un bus et un camion a fait 16 morts, des corps complètement calcinés, et 36 blessés dont 20 dans un état critique.



Parmi les passagers du bus, Djiby Sy est un miraculé. L’homme a survécu à l’accident. Repris par L’Observateur, il raconte l’horreur. « Le chauffeur roulait à grande vitesse. Arrivé à hauteur du village de Ndiama Fall, il tentait de dépasser un autre véhicule. Malheureusement, avant qu’il ne regagne complètement sa voie, une de ses roues a éclaté. Le chauffeur a perdu le contrôle de son volant avant de déraper. Au même moment, surgit une camionnette roulant en sens in-verse. Naturellement, les deux véhicules sont entrés en collusion. Le choc a été terrible. Les victintes ont été coincées dans le véhicule de transport en commun », a-t-il expliqué.



Pour rappel, les corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital de Diourbel. Selon le journal du Groupe futurs médias (GFM), le gouverneur de Diourbel a convoqué les familles des victimes ce mardi pour l’inhumation sur place.