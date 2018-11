Accident spectaculaire à Ngalèlle : Un véhicule charge une quincaillerie et blesse le gérant (photos)

Les témoins n’en reviennent toujours pas. Deux véhicules qui roulaient à vive à allure sur l’axe Bango-Ngallèle ont dévié de leur trajectoire à hauteur du dos d’âne. L’un, un 4X4 (FORD) s’est rué vers l’espace désert après avoir subi quelques chocs dont les impacts sont visibles sur son aile gauche.



L’autre, une double cabine de marque NISSAN, s’est introduit dans une quincaillerie située non loin de la route. Elle s’est renversée avant de glisser plusieurs mètres. Un gérant trouvé sur place a été grièvement a été grièvement blessé et acheminé à l’hôpital, selon un témoin qui soutient que les deux voitures se livraient à une course de vitesse.





NDARINFO.COM