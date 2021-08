Accidents de la circulation : Près de 350 morts en 8 mois

C'est L’Observateur qui donne ces chiffres dans sa parution de ce mercredi. Au total, plus de 25 personnes ont été tuées en moins de 15 jours.



Du 1er janvier au 30 juin 2021, la routé a tué 257 personnes. De janvier au mois de juillet 2021, 15 accidents mortels ont été signalés sur l’étendue du territoire.



De juin à août 2021, 83 personnes ont perdu la vie entre Thiès, Touba, Saint-Louis, Podor ; Touba et Tambacounda.



Quid des causes des accidents ? 90% sont liés au facteur humain, 7% au véhicule et 3% à l’infrastructure routière, explique le directeur des transports routiers, Cheikh Omar Gaye.