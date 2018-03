Accords de Pêche avec la Mauritanie : le ministre rassure, les pêcheurs pessimistes (vidéo)

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime a tenu, mardi, une rencontre d’échanges et de partage avec les acteurs de la pêche à Saint-Louis.



Ce conclave qui précède la signature prochaine d’un protocole d’accord avec la Mauritanie, avant la fin de ce mois de mars, a pour but d’intégrer les points de vue des pêcheurs sur les nouvelles règlementaires de Nouakchott dans le domaine de la pêche. Il faut rappeler qu'à l’occasion de sa visite de travail en Mauritanie, les 08 et 09 février 2018, le Président Macky SALL a eu à aborder avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, entre autres sujets, les conditions d’exploitation des ressources halieutiques. Des instructions ont ainsi été donné par les deux chefs d’Etat, aux ministres de tutelle, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le renforcement de la coopération dans ce domaine.



Devant la volonté exprimée par les autorités mauritaniennes de revoir à la hausse les prix des licences accordées aux Guet-Ndariens et d’imposer le débarquement des pirogues à NDIAGO, les pêcheurs de Saint-Louis ont exprimé ont fait de leur réserve.



Des concertations vont alors se tenir dans les « barack » du populeux quartier pour apprécier les nouvelles mesures déclinées à l’horizon et ses répercussions sur le secteur alors que le ministre GUEYE renseigne qu’une autre rencontre sera tenue avec les mêmes acteurs pour livrer la suite des concertations avec la Mauritanie.



Il a noté en outre que son homologue mauritanien est prêt à venir s’entretenir avec les acteurs Saint-Louisiens.



À l’issue d’échanges houleux, le ministre Oumar GUEYE a invité les acteurs à s’apaiser, en indiquant que les solutions idoines selon trouvées sur les différents problèmes soulevés.



>>> Suivez la réaction du ministre ...