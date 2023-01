Accrochages entre rebelles et FDS : l’Armée dresse son bilan

Des affrontements ont éclaté entre les militaires et les rebelles dans le Sud du pays. Il y a un soldat tué et sept blessés, confirme la Dirpa.



Le soldat de deuxième classe Waly Faye a perdu la vie au cours d’une intervention des Armées du Sénégal en Casamance. L’opération a aussi faite sept blessés, dont un évacué par voie aérienne. Ce blessé transféré est actuellement admis à l’hôpital Principal de Dakar. Selon la Dirpa, les autres blessés, qui sont légers, ont déjà été pris en charge à l’hôpital militaire de Ziguinchor. Ils ne sont même plus hospitalisés.



Les Armées ont entamé des actions depuis le 14 janvier 2023. Ces opérations ont permis « d’atteindre tous les objectifs fixés et de produire les effets recherchés sur les forces hostiles en errance dans la zone frontalière avec la Gambie ». Les Armées sont résolues à « interdire toute sanctuarisation de la plus petite portion du territoire par les bandes armées du Mfdc ».



Ces interventions sont pour lutter contre les activités criminelles des branches rebelles notamment la culture et le trafic de chanvre indien.