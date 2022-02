Accueilli triomphalement : Ismaila SARR, ému, se confie - vidéo

Retour en intégralité sur l’accueil chaleureux que les populations de Saint-Louis ont accordé à Ismaila SARR après son sacre historique à la Can 2022. Le Lions s’est fièrement pavané à travers les rues de NDAR, accompagné par une foule surexcitée scandant son nom. Un premier hommage rendu au fils de « Naar Gadd » qui par sa détermination et sa combativité porte son pays au sommet. « Je partage cette gloire avec Pape Waigo NDIAYE et les autres footballeurs émérites qui ont fait leur temps dans la tannerie. Je le dédie à tous ceux qui se sont battus sans pouvoir décrocher cette coupe », a-t-il dit. « Je suis un Domou Ndar et en suis fier de l’être », a ajouté l’ancien joueur de la Linguère. NdarINFO lui a tendu le micro…