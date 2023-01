Achat d’une usine de poisson à Saint-Louis : Pape Diop perd 140 millions FCFA

L’ancien maire de Dakar, Pape Diop, a été grugé à hauteur de 140 millions de FCfa par l’opérateur économique Birama Dièye Sarr, plus connu sous le nom de Djadji Sarr.



Ce dernier a été d’ailleurs placé sous mandat de dépôt depuis le 4 août 2021 à la prison de Saint-Louis pour escroquerie avant qu’il ne soit libéré.



L’argent devait servir à l’achat d’une usine de poisson au port de Saint-Louis pour l’ancien président du Sénat.



Cependant entendu par les éléments enquêteurs, Birama Dièye a confié que l’argent était destiné à la quête de marabouts et d’offrandes pour Pape Diop.



D’après Libération, la Cour suprême de Saint-Louis a annulé toute la procédure ayant conduit Birama Dièye en prison à la suite de la plainte déposée par Pape Diop et son fils, Mamadou Diop, pour abus de confiance.



Et dans sa décision, elle a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près de la Cour d’appel de Saint-Louis contre l’arrêt numéro 53 du 25 aout 2022.



En clair, la procédure reste annulée, Pape Diop perd ses 140 millions FCFA et Birama Dièye peut vaquer librement à ses occupations.



« Les marabouts venaient de partout », disait Djadié pour se dédouaner. Avant de poursuivre : « content de mes actions, il (Pape Diop) m’a promis 200 millions pour appuyer mes activités dans l’élevage. À ce jour, il ne m’a rien donné. Toujours dans l’attente de ses promesses, j’ai continué à l’assister jusqu’à ce qu’il achète l’hôtel Mame Coumba Bang (Saint-Louis) ».