Actes de vandalisme au cimetière catholique de Saint-Louis : Cheikh Bamba DIÈYE dénonce

L'ancien maire de Saint-Louis a dénoncé, samedi, des actes de vandalisme sur des tombes au cimetière catholique à Darou.



" Une nation de paix, d’harmonie aussi tolérante et ouverte d’esprit que la nôtre ne peut tolérer et/ou accepter cette profanation de tombes dans le cimetière catholique de Saint Louis" , a écrit Cheikh Bamba Dieye.



Poursuivant, le nouveau Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) s'insurge contre un acte "inacceptable" qui " sape le vivre ensemble et mine notre commune volonté de construire un Sénégal de tous et pour tous ou nous vivrons en paix dans le respect de l’autre. Honte à vous".