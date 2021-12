Adaptation aux changements climatiques et Gestion des ressources en eau : "Voix du Fleuve - Voie de la Paix" lance un appel à projets – vidéo

Ce programme porté par L’Initiative Prospective Agricole et Rural (IPAR) a lancé mercredi vise à soutenir la mise en œuvre d’initiatives de jeunes en matière de gestion durable des ressources en eau et d’adaptation aux changements climatiques des jeunes (âgés de 18 à 35 ans) résidant dans les départements de Saint-Louis. "Voix du Fleuve - Voie de la Paix" a été conçu pour identifier, encourager et soutenir l’engagement de la jeunesse dans ces deux thématiques. Il cible notamment les initiatives innovantes menées par les jeunes concernant l’eau et la santé, l’eau et l’agriculture, l’environnement et le climat, dans le but d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) 6 et 13 des Nations Unies. Au final, les 10 meilleurs projets seront encadrés et appuyés et les 3 lauréats bénéficieront d’un financement d’1.960.000 FCFA.