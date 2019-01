Adieu Aminata Mbodj Mbana, la dernière linguère du Walo !

Le Walo pleure une de ses plus llustres filles Aminata MBOD Mbana décédée ce Lundi 14 Janvier 2018 à Richard Toll .

Grande de taille, gracieuse ,belle et charmante , de par sa forte personnalité ,elle avait occupé toutes ces dernières décennies le devant de la scène publique du Walo



De par sa naissance elle était le résumé du Walo dans toute sa diversité.



Elle était la fille de Adja Mbana DIOP la grande cantatrice du Walo petite fille du Bathie Guewel Gaamalo le célébre Mbaydé Medoune DIOP . Son père Mame Abdou MBODJ fut le dernier chef traditionnel du Walo avant l’indépendance .

Aminata MBODJ a vécu de façon multidimensionnelle.



Femmes d’affaires elle s’était lancée dans la restauration et l’agriculture elle fut une pionnière dans le développement de la riziculture irriguée au Walo.



Responsable politique , elle fut élue député plusieurs fois a l’assemblée nationale et Adjointe au maire de la commune de Richard Toll.Comme ses ancêtres les Lingueres Ndaté Yalla et Ndieumbeutt , Aminata Mame Abdou jouait un rôle politique de premier plan au dela du genre ,dirigeant aussi bien des militants que des militantes.

Actrice culturelle, Digne héritière de sa mère Adja Mbana DIOP elle a toujours eu à défendre l’art et la culture du Walo quand l’occasion se presentait.



Fervente talibé tidiane , elle organisait chaque année des conférences religieuses et portait une adoration particulière à la sainte mere d’El Hadj Malick SY sokhna Fawade Wéllé.



Diongoma coumba Boye , descendante de par son père l’ancien chef de canton Mame Abdou MBODJ du Brack Ndiack Aram Bakar MBODJ et du Diawdine Madyao Khor Aram Bakar DIAW , elle était parmi les notabilités coutumieres de ces deux familles princières du Walo .



Avec sa grande sœur Lissong MBODJ, Aminata Mbana assurait la coordination et la représentation des deux grandes familles griottes du Walo celle de Bathie guéwel Gamalo et de Diamatth



Grande actrice du développement communautaire, Aminata Mbana était à la tête de plusieurs fédérations d’associations féminines aussi bien au niveau regional que national .





La salle de délibération de l’hôtel de ville de Richard Toll ne resonnera plus des discours de la lionne du Walo ainsi que les multiples tribunes de Gaya ,de Dagana,de Khouma ,de Richard Toll,de Ndiao ,de Ronkh,et de Ndiaténe .

On s’exclamera plus Diarao lak pour avoir apprécié de la finesse de la cuisine d’Aminata Mbana. ! Qui accueillera avec la qualité du gite et la meilleure des restaurations les illustres hôtes de passage au Walo ?

Repose en paix Aminata Mbana , Aminata Mame Abdou , Donnay Ndiack, Adieu Linguere ,Adieu Reuba (la chasseresse) .

Kaddj Natogo Gueth Brack Ndiack Aram Bakar Dakh Damel Reindi Teigne SA DOUNDA AMNA NDIARIGNE

Ton cousin maternel et paternel, ton neveu, ton Guerr et ton frère Diawdine Amadou Bakhaw DIAW