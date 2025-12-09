Affaire Keur Yeurmandé : le procès de Ndella Madior Diouf renvoyé au 13 janvier 2026

Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé », et quinze (15) autres co-accusés ont comparu ce mardi devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le juge a renvoyé le dossier au 13 janvier 2026 pour jugement, a appris l’Agence de source judiciaire.





Les seize prévenus devront répondre de plusieurs chefs d'accusation graves, dont traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité.





Ndella Madior Diouf avait été arrêtée le 28 décembre 2023, six jours après la diffusion d’une vidéo virale montrant un nourrisson en détresse, allongé sur un lit dans un état critique. La séquence avait provoqué une forte vague d’indignation nationale et internationale, menant à l’ouverture d’une enquête judiciaire.





La directrice de la pouponnière est depuis incarcérée au Camp pénal de Liberté 6, où elle déclare vivre dans des conditions « oppressantes ».



MS/NDARINFO







