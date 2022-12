Affaire PAN : Le Directeur et Secrétaire général de RSF met en garde Macky Sall

Inculpé pour ‘’divulgation d’informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques’’, le journaliste Pape Alé Niang est placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier. Une chose que les Reporters Sans Frontières (RSF) n’arrivent pas à digérer. Sur ce, le Directeur et Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, a déploré le reniement de Macky Sall qui, selon lui, avait souscrit son engagement devant lui, au Forum de Paris pour la paix, le 11 novembre 2018, en présence d’autres chefs d’Etat pour lancer le partenariat sur l’information et la démocratie. ‘’Ce n’était pas un petit engagement.



Et là, il y a une infraction évidente et extrêmement regrettable à cet engagement’’ , a-t-il indiqué. ‘’Aujourd’hui, nous l’appelons solennellement à mettre fin à cette infraction à son engagement important pour lui et pour le Sénégal qui doit être un exemple, un pays important pour la sous-région. Certains effets peuvent avoir des impacts négatifs dans d’autres pays sur la démocratie et la liberté de la presse’’, poursuit-il. Par ailleurs, le Directeur et Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) a mis en garde le Président Macky Sall et son Gouvernement sur la détention du journaliste chroniqueur Pape Alé Niang.



‘’Si cette situation intolérable devait continuer, nous amplifierons et porterons le combat de manière plus fort sur le plan international’’, a-t-il fustigé. Mieux vaut mettre fin à cet emprisonnement au plus vite, sinon il y a un risque pour l’image du Sénégal, une responsabilité du Président. Il y va aussi de son héritage devant l’histoire. Le patron des journalistes a répondu aux détracteurs du confrère et à certains politiciens. ‘’Pape Alé est un journaliste d’investigation, contrairement à ce qu’ont prétendu certains. Et oui, un journaliste d’investigation sort parfois des informations confidentielles. Ce n’est pas un agent de l’administration ou de la police, mais quelqu’un qui doit faire connaître la vérité que parfois le Gouvernement voulait faire taire’’.



‘’Pape Alé Pape Alé Niang se porte très bien’’



Le guide religieux, khalife de Baye Cheikh Khady Mbacké qui était sur place, a rassuré que Pape Alé se porte très bien. » Je l’ai trouvé dans une forme remarquable devant cette terrible épreuve qui lui a été infligée. J’ai retrouvé le Pape Alé que j’ai toujours connu. Responsable et serein. Je suis très content et je prie Dieu pour qu’il veille bien sur lui’’ , a déclaré le Marabout de Sonko. Par ailleurs, il a profité de l’occasion pour demander à Pape Alé d’arrêter sa grève de la faim et de continuer son quotidien comme d’habitude dans le respect des règles de la religion.