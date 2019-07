Affaire Pétro-Tim : Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo reçus par le Khalife des Mourides

« Après avoir longuement expliqué les illégalités liées à l’attribution de permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures aux sociétés de Franck Timis, employeur d’Aliou Sall, frère du président de la République, la délégation a insisté sur la possibilité et la nécessité de réparer les torts subis par le peuple sénégalais dans cette affaire », nous informe-t-on.



Abdoul Mbaye & Cie ont fait comprendre au khalife, relèvent les mêmes sources, que l’exploitation du gaz et du pétrole du Sénégal « doit démarrer sur des bases saines et assainies afin de mettre notre pays à l’abri de la malédiction qui frappe les pays dont les ressources naturelles sont détournées par leurs dirigeants ».



Les membres du Crd ont, à cet effet, sollicité les prières du guide spirituel de la communauté mouride, pour « l’éclatement de la vérité sur ce dossier et pour une paix durable au Sénégal que pourrait remettre en cause le maintien des conséquences des actes délictueux commis ».



LERAL