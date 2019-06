Affaire Petro-Tim : "Aliou Sall pense à une sommation contre El Hadj Kassé"

Aliou Sall, via son avocat Me Babacar Ndiaye, réfléchit à l'idée d'envoyer une sommation interpellative à El Hadj Hamidou Kassé. Ce, après la sortie de l'ex-ministre conseiller en com' de la Présidence, déclarant sur TV5 qu'Aliou Sall aurait reçu 25O mille dollars (148 millions de Fcfa) dans le compte d'Agritrans.