Affaire Petro-Tim : Macky lâché par ses alliés

Que sont devenus les alliés de Macky Sall ? Si Walf Quotidien se pose la question, c'est parce ce qu'il est parvenu à un triste constat : "Des alliés de la première, deuxième et troisième heure, personne ne veut venir au secours de Macky Sall et de son frère. Ils ne veulent certainement pas être considérés comme des complices d'une spoliation des ressources du Sénégal".



D'ordinaire si prompts à monter au créneau pour le défendre, Walf Quotidien dit s'étonner du silence assourdissant du Parti socialiste (Ps), de l'Alliance des forces de progrès (Afp) et de la Ligue démocratique (Ld). Sans parler de certains responsables de premier plan de l'Alliance pour la République (Apr) et de ceux qu'il est convenu d'appeler les "ralliés" de l'élection présidentielle.



SENEWEB