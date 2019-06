Affaire Pétrotim / Birahime Seck à sa sortie de la Dic : "Je leur ai remis une clé et d'autres documents ... On n'acceptera pas que les enquêtes soient bâclées..."

Birahime Seck vient tout juste de sortir du palais de justice de Dakar. Après Babacar Mbaye Ngaraaf, Mouth Bane et Pierre Goudiaby Atépa, c'était au tour du coordonnateur du Forum civil de passer à la direction des affaires générales pour les besoins de l'enquête ouverte par le procureur général sur l'affaire du scandale à hauteur de 10 milliards de dollars.



À l'en croire, des documents sur support papier et une clé Usb ont été mis à a disposition des enquêteurs. Birahime Seck de dire qu'il leur fournira d'autres documents qui permettront d'élucider cette affaire.

Birahime Seck faisait face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles (DIC) qui ont pour mission d'auditionner toutes les personnes susceptibles de détenir des informations pour la manifestation de la vérité.



En outre, il a aussi exigé du pouvoir en place de déclassifier tous les rapports émis par les corps de contrôle de l'État, notamment celui de l'IGE sur les contrats liés au pétrole et au gaz.



Par ailleurs, Birahime Seck a interpellé le procureur pour qu'il prenne toutes les dispositions requises pour avoir l'avis d'experts financiers, de comptables et personnes spécialisées en matière de fraude et corruption. Pour lui, il urge de mettre en place une plateforme chargée de mobiliser toutes ces affaires.





DAKARACTU