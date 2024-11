Affaire West african Energy : Ces noms dans le viseur des gendarmes

L’enquête se poursuit dans l’affaire West African Energy. Après l’arrestation de Samuel Sarr qui est en garde à vue prolongée, d’autres figures influentes ont été convoquées.



À la section des recherches de la gendarmerie, l’enquête sur l’affaire West African Energy est en cours. En effet, Abdoulaye Dia de Senico et Abdou Karim Diop de Locafrique ont été auditionnés, renseigne L’Observateur. Et à la section des recherches, après l'interrogatoire de Samuel Sarr, d'autres noms ont été convoqués.



Parmi eux, Papa Toby Gaye, directeur général de la Senelec. Auditionné samedi dernier, il aurait levé un coin du voile sur des zones d’ombre entourant le dossier, informe le journal. Khadim Ba, et Abdou Karim Diop ont également été entendus hier, dans les locaux de la Section de recherches.



L’Obs informe aussi qu’un véritable ballet de figures influentes est attendu ce mardi devant les enquêteurs, déterminés à assembler les pièces manquantes du puzzle. Parmi ces noms, on retrouve l'ancien directeur de la Senelec, Papa Mademba Bitèye. Cependant, toutes les attentes convergent vers une figure emblématique de West African Energy : Harouna Dia. Actuellement au Burkina. Il a, lui aussi, été convoqué.



IGFM