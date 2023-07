Affaire de l'officier impliqué dans une vidéo au Mali : la mise au point de l’armée sénégalaise

'Etat-major général des Armées du Sénégal a réagi aux propos tenus dans une vidéo par un officier du contingent sénégalais actuellement déployé au Mali au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Dans un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises, plusieurs éléments d'information ont été partagés pour éclaircir la situation.



Tout d'abord, il a été souligné que l'officier apparaissant dans la vidéo n'est pas le Commandant du contingent. Le Commandant en question est toujours en poste au Mali, remplissant ses responsabilités au sein de la MINUSMA.



De plus, il a été précisé que l'officier en question a été rappelé au Sénégal à la demande des autorités sénégalaises. Contrairement à ce qui a été avancé par certaines sources « mal informées », il n'a pas été expulsé.



Enfin, l'Etat-major général des Armées a réaffirmé que le DETSEN 10/ MINUSMA, le contingent sénégalais déployé au Mali, reste pleinement engagé dans l'exécution de ses missions. Il agit avec vigilance et professionnalisme, en collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués.