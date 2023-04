Affrontements à Kayar : leurs proches ciblés, les pêcheurs de Guet-Ndar entrent dans une colère noire.

La communauté Guet-Ndarienne établie à Kayar a payé un lourd tribut lors des affrontements entre pêcheurs de Kayar et Mboro. Plus d'une cinquantaine de pirogues appartenant aux Saint-Louisiens ont été saccagés, une boutique vandalisée, des moutons de race " ladoum" emportés. Des familles ont décidé de rentrer au bercail après être dépossédés de leurs biens. Depuis, la tristesse et la colère sont au summum dans la Langue de Barbarie.



Des émissaires parcourent les palaces du populeux quartier pour partager des mesures prises de riposte à l'injustice subie. L'arrêt des embarcations pour une durée de 48 heures est préconisé en plus de l'envoi d'une mission à Kayar, selonb une source. Une expédition à risque compte tenu des nombreux dommages enregistrés.



Joint par Ndarinfo, Idrissa Ndiaye, le coordonnateur de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS) de Saint-Louis invite les autorités à prendre les devants pour prévenir une éventuelle escalade de la violence. Il exige par ailleurs le renforcement de la sécurité sur les berges. " Nous voyons chaque fois dans la sous-région des dispositifs de veille et d'alerte sur les plages. Nous ne comprenons pas pourquoi cela ne peut être fait au Sénégal", a-t-il déploré depuis sa campagne à Kafoutine.



" L'état doit prendre ses responsabilités et mettre fin à la confiscation d'une partie de l'espace maritime par une certaine communauté. La ressource appartient à tout le monde. Nous sommes tous des Sénégalais", a-t-il ajouté.



