Âgé de 60, Diego Maradona est mort

«C'est une gifle émotionnelle et nationale, un impact mondial, une actualité qui marque un tournant dans l'histoire», relève le quotidien Clarin, annonçant ce que tout un pays, tout un peuple redoutait. Et tous les amoureux de ballon rond avec les Argentins. «La phrase qui a été écrite à plusieurs reprises mais qui avait été repoussée par le destin fait désormais partie de la triste réalité : Diego Armando Maradona est mort», annoncent nos confrères argentins. La triste nouvelle a, depuis, été confirmée. Âgé de 60, l'ancienne star de l'équipe nationale d'Argentine avait subi une opération pour traiter un hématome sous-dural au cerveau il y a quelques semaines. Ce mercredi, El Pibe de Oro a été victime d'un arrêt cardiaque, à son domicile de Tigre, ville de la Province de Buenos Aires, et hospitalisé en urgence. En vain... Idole de tout un peuple, Diego Armando Maradona est notamment passé par Boca Jrs, Barcelone et Naples. Pas l'OM, même si Bernard Tapie en a rêvé... Il a aussi remporté la Coupe du monde 1986 avec l'équipe d'Argentine (90 sélections, 34 buts), dont il a été sélectionneur entre 2008 et 2010.