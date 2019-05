Ahmed Khalifa Niass : "Pourquoi nous devons débuter le jeûne ce lundi"

Ahmed Khalifa Niass a livré sa position sur la polémique autour du croissant lunaire. Pour lui, ce il est plus cohérent pour les musulmans du Sénégal de suivre La Mecque.



"Nous ne serions pas cohérents si nous ne tenons pas compte de la continuité par rapport à La Mecque de la prière que dirigerait le Prophète Mohamed (Psl)", a-t-il clamé, défendant que "le mois de Ramadan débute ce lundi".



"Nous devons parfaitement faire confiance à ceux qui lui ont succédé à la direction de la prière devant la Kaaba. Nous ne devons pas mettre en cause leur probité ou leur honnêteté", a martelé Ahmed Khalifa Niass.



A l'en croire, "en tant que musulmans, ce n'est pas cohérent de notre part de prier derrière le même imam quand nous sommes à La Mecque et de dire qu'il n'a pas raison pour le Ramadan".



SENEWEB