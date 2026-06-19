Air Sénégal : Boeing en audience avec le président Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce vendredi une délégation du constructeur aéronautique américain, conduite par Yitbarek Anbassie, vice-président chargé des ventes commerciales pour l'Afrique.





Selon une note de la Présidence, cette audience s'inscrit dans le processus de finalisation du partenariat stratégique entre Boeing et Air Sénégal SA, destiné à accompagner la restructuration et la transformation de la compagnie nationale.





La même source précise que la rencontre s'est tenue en présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, chargé, sous l'autorité du chef de l'État, de la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de transport aérien.





À travers ce partenariat, le Sénégal entend doter son pavillon national des moyens d'une compagnie performante, fiable et à la hauteur des ambitions de connectivité régionale et internationale portées par la Vision Sénégal 2050.





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