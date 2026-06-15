Immeuble effondré à Saint-Louis : Les identités des quatre victimes connues

L'effondrement de l'immeuble R+2 survenu à minuit dans le quartier Pikine a fait quatre morts, plusieurs blessés et une victime potentiellement encore ensevelie sous les décombres.





Le bâtiment situé à Pikine 700 non loin du bassin de rétention, appartenant à N. Diouf, un retraité de 66 ans resté sain et sauf, s'est intégralement affaissé sur ses occupants. Parmi les quatre personnes décédées, le propriétaire pleure deux de ses propres enfants. Les corps sans vie, déposés à l'hôpital régional de Saint-Louis, ont pu être identifiés : il s'agit de M. B. Diouf, une élève de 16 ans, de son jeune frère P. D. Diouf, âgé de 13 ans, et de F. Diagne, un élève de 23 ans originaire de Mbacké, accueilli par la famille pour poursuivre ses études.





Si le chef de famille s'en est sorti indemne, son épouse, R. Diagne, une enseignante âgée de 50 ans, souffre de fractures. Un marchand ambulant de 37 ans, M. Sow, qui logeait sur les lieux, figure également parmi les blessés graves.





Sur les lieux du sinistre, le dispositif de sécurisation a été immédiatement déployé par le commissariat d'arrondissement de Pikine pendant que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'activait pour secourir les victimes.





Informé du drame, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s'est déplacé sur les lieux tard dans la nuit pour exprimer sa profonde compassion aux victimes et constater de près l'évolution des opérations de sauvetage menées par le vaillant Capitaine Diallo de la BNSP. Le préfet du département, accompagné des autorités administratives, s'est également rendu sur le site.





Saisi des faits, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. À l'heure actuelle, les équipes de sauvetage poursuivent activement les fouilles dans les décombres à la recherche d'une victime potentiellement encore ensevelie.





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