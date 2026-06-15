Saint-Louis en larmes : celui qui réconfortait les familles endeuillées s'en est allé

Saint-Louis, déjà dans la tristesse après l'affaissement tragique d'une concession à Pikine, se voit arracher une des figures religieuses les plus aimées. Mbaye Oumi Diop, fils du doyen et collaborateur de la presse Mbaye Diakher Diop, a rappelé à la miséricorde divine ce lundi.





Reconnu pour son engagement religieux et sa présence constante lors des cérémonies funéraires où il apportait réconfort et prières aux familles endeuillées, c'est aujourd'hui lui que la communauté accompagne dans la prière.





Lui qui s'évertuait à sermonner les femmes lors des funérailles est désormais celui pour qui l'on prie. Ainsi va la volonté divine.





Ndarinfo.com adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui pardonne ses fautes, l'accueille dans Son Paradis céleste et lui accorde le repos éternel.



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