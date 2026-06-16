Immigration en Espagne : Un nouveau visa de 12 mois pour les chercheurs d'emploi

Le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sanchez a décidé d'instaurer un visa d'une validité de 12 mois destiné aux ressortissants étrangers souhaitant s'installer et chercher un emploi de manière légale en Espagne.





Cette mesure réglementaire, qui vise à doper un marché du travail national très dynamique, suscite déjà des réserves à Paris et à Berlin en raison de son approche jugée particulièrement souple. L'accès à ce nouveau titre de séjour repose sur trois critères d'éligibilité bien définis.





Le premier critère est d'ordre familial, accordant une priorité absolue aux candidats capables de démontrer une filiation directe avec un ressortissant espagnol de naissance. Le deuxième paramètre est professionnel : l'éligibilité est strictement réservée aux personnes possédant des qualifications techniques ou académiques correspondant aux métiers en tension ou aux secteurs stratégiques fixés par le Service public de l'emploi d'État (SEPE). Enfin, le troisième et dernier critère est d'ordre géographique.





Durant la période de validité de 12 mois de ce titre, les bénéficiaires étrangers seront pleinement autorisés à séjourner de manière régulière sur l'ensemble du territoire espagnol. Ils disposeront du droit légal d'effectuer leurs démarches d'insertion professionnelle, notamment en prenant part à des entretiens d'embauche, en démarchant directement les employeurs locaux et en menant des négociations contractuelles.





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