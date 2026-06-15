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Nuit de drame à Pikine : un immeuble cède, les fouilles se poursuivent au lever du jour

Lundi 15 Juin 2026

Nuit de drame à Pikine : un immeuble cède, les fouilles se poursuivent au lever du jour

Une maison de deux étages s'est effondrée vers 1 heure du matin à Pikine, à une quinzaine de mètres du bassin de rétention, faisant d'importantes victimes.

Les sapeurs-pompiers, mobilisés en force, ont extrait au moins quatre personnes des décombres.


À 6 heures du matin, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants.
 

MS



 


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