Aissatou Diop Fall : « Je suis blasée. La méchanceté et la jalousie n’ont aucune prise sur moi, sante Yalla »

Hélas question de timing je ne pouvais pas retourner chez moi et prendre un bain pour enlever cette fichue couleur. Même quand je faisais du khessal par la grâce de Dieu, je n’ai jamais été « Europe/Afrique « . Ceux qui ont l’habitude de me voir, le savent. Depuis 2 ans , j’ai arrêté le khessal et j’ai retrouvé mon teint marron naturel sans aucune tache, sante Yalla .



Là aussi ceux qui ont le temps et l’envie de me suivre les dimanches, peuvent le constater. Cela étant dit, je pense que nous les femmes, devrons apprendre à nous aimer davantage, à être solidaire les unes des autres, à être tolérante envers celles qui d’une manière ou d’une autre, font un faux- pas volontaire ou involontaire. Nous devons aussi apprendre à être moins futiles et moins méchantes. Je pense que le plus important dans mon émission, c’est le contenu, tout le reste n’est qu’accessoire d’autant plus que toutes les femmes sont belles…surtout celles qui ont les moyens et le temps de l’être.



Je pense modestement faire partie de ce dernier cas de figure.



On n’entendra jamais un mec se moquer du physique d’un autre….toujours les femmes par pure jalousie et méchanceté gratuite. Personnellement, depuis 18 ans que je suis dans les médias, je suis complètement blasée. La méchanceté et la jalousie n’ont aucune prise sur moi sante yalla. Je vous aime »