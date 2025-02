Al Bayaan du 13 février 2025 | Par Serigne Mohsine Diop

Serigne Mohsine Diop nous invite à méditer sur la repentance et la miséricorde infinie d'Allah. Il souligne notre dépendance envers Allah le Majestueux et l'importance de rechercher son pardon sans jamais perdre espoir. À travers l'exemple d'Abraham, confronté à la méchanceté de son peuple sans abdiquer ou se décourager, il nous enseigne la patience et l'endurance face aux épreuves. Cet engagement sincère fait d'Abraham un modèle pour la Communauté du Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur lui).