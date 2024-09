Aliou Cissé promet de ‘’rectifier le tir’’ face au Burundi, lundi

Les Étalons du Burkina Faso ont tenu les Lions du Sénégal en échec, 1-1, lorsqu’ils jouaient la première journée de ces éliminatoires.



La ‘’contre-performance’’ des joueurs de Cissé a engendré la colère des supporters du Sénégal.



‘’Nous sommes désolés pour ces mauvais résultats à domicile’’



Les Lions vont jouer contre le Burundi, lundi, à Lilongwe, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



‘’L’état d’esprit de l’équipe et de l’encadrement est au beau fixe. Nous préparons le match contre le Burundi avec toute l’abnégation et les efforts nécessaires pour un tel match. Nous avons fait une contreperformance à Dakar mais nous avons la possibilité de rectifier le tir’’, a assuré le sélectionneur national du Sénégal.



‘’Ce sera un match compliqué, contre les Burundais, mais c’est dans ces moments que nous devons montrer la grande équipe que nous sommes’’, a ajouté Aliou Cissé lors d’une conférence de presse à Lilongwe.



Cissé dit comprendre la colère des supporters, auxquels il souhaite ‘’faire plaisir’’, lundi.



‘’Nous sommes une grande équipe d’Afrique. Nous sommes respectés en Afrique, grâce à notre palmarès. Lorsque nous prenons des buts à domicile, en fin de match, il est normal que le public ne soit pas content’’, a-t-il dit.



‘’Nous savons ce que nous sommes capables de faire. Nous nous battons pour faire plaisir au peuple sénégalais depuis plus de dix ans. Nous sommes désolés pour ces mauvais résultats à domicile. Nous nous battrons pour leur faire plaisir. J’aime le Sénégal, mon staff aussi l’aime. Nous avons envie de rendre [les Sénégalais] heureux’’, a poursuivi le sélectionneur national.



Critiqué pour son 5-3-2, considéré par de nombreux supporters comme la cause de la contre-performance de vendredi, il soutient que ses joueurs savent bien utiliser ce système de jeu.



Le Sénégal aura ‘’la possibilité de se racheter’’



‘’Ismaïla Sarr a le profil pour jouer comme piston gauche. Habib Diarra a déjà évolué comme piston droit en club […] Il est techniquement bon et peut être un bon contre-attaquant à ce poste. Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye jouent à leur poste habituel, comme en club’’, a argué Aliou Cissé.



‘’Nous nous attendons à jouer contre une équipe burundaise qui voudra gagner. Ce sera un match difficile mais c’est surtout notre performance qui sera déterminante. Ce sera à nous donner le rythme’’, a dit le défenseur sénégalais Abdou Diallo.



Diallo espère que l’équipe du Sénégal aura ‘’la possibilité de se racheter’’, face aux Burundais. ‘’Nous n’avons pas aimé, mais ce qui est fait est déjà fait’’, a-t-il poursuivi en parlant du match joué contre le Burkina Faso.



‘’Nous n’avons pas d’excuses. Le coach met en place un plan de jeu, et c’est à nous de prendre nos responsabilités […] Notre objectif est de gagner’’, a assuré le défenseur.





APS