Aliou Mamadou Dia (Pur) félicite Bassirou Diomaye Faye

Arrivé 4e à la Présidentielle selon les tendances, Aliou Mamadou Dia, candidat du PUR, a adressé un message de félicitations à Bassirou Diomaye Faye.



"Monsieur le Président, cher Diomaye. Au vu des résultats sortis des urnes, compilés à notre niveau, les électeurs sénégalais, dans une très large majorité, vous ont choisi pour présider aux destinées de notre cher pays. Cette volonté à la fois citoyenne, mais surtout divine, est le résultat de notre engagement commun et déterminé à défendre l’État de droit, la démocratie et la justice, mais aussi à instaurer une gouvernance au service exclusif de nos populations.



Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour votre combativité, votre foi qui ont conduit à cette belle victoire.



Qu’ALLAH SWT vous accompagne dans cette noble mission au service d’un Sénégal stable, uni et prospère dans une Afrique en plein essor !", a écrit le leader politique.