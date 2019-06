Aliou Sall annonce une plainte contre BBC

Le directeur de la Caisse de dépôt et des consignations (CDC), Aliou Sall, n’a pas pris du temps pour enclencher une procédure judiciaire contre la chaine anglaise BBC qui, dans une enquête, l’a placé au cœur d’un scandale dans l’octroi du gaz sénégalais.



«Nous allons immédiatement et sans délai porter plainte contre BBC au niveau international et local pour qu’elle donne les preuves de ses allégations», a annoncé son avocat, Me Moustapha Dieng, qui parle de «procédure de diffamation».



La robe noire informe, devant les journalistes, que «le procédé utilisé par les journalistes de la BBC n’est pas conforme aux lois de notre pays, notamment à l’article 255 du code pénal».



Me Dieng, qui précise que la plainte sera déposée «dès demain», dit attendre «vivement que justice soit rendue à Aliou Sall».



