Aliou Sané : "Nous n'avons reçu aucune notification d'interdiction de la marche"

La plateforme "Aar linu bok" compte tenir son rassemblement cette après-midi à 15h, à la Place de la nation. Ses membres disent ne pas être au courant de l'information selon laquelle la manifestation est interdite par le préfet. Sur Iradio, le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané, un des trois initiateurs de la manifestation, indique : "Au moment où je vous parle on n'a reçu aucune notification de la part du préfet de Dakar."



Sané ajoute que le rassemblement se tiendra au lieu (Place de la Nation) et à l'heure (15h) indiqués. "Aar linu bok" exige, selon le coordonnateur de Y en a marre, "que la justice fasse son travail en toute autonomie dans le dossier où on accuse Aliou Sall, Frank timis, Bp, que toutes les personnes qui doivent être entendues le soient".



SENEWEB