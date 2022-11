Alioune TINE invite Macky SALL à "une transition négociée"

«Il est temps que le Président Macky Sall prête attention à mes conseils et rencontre tous les leaders de Yewwi, Wallu, Aar Sénégal et les indépendants de l’Assemblée nationale pour examiner les possibilités d’une transition négociée et inclusive pour une présidentielle apaisée et transparente en 2024», a indiqué le fondateur de Afrikajom Center sur twitter.