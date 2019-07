Alioune Tine : « La Justice a les mains liées »

« Les organes de contrôles ont fait leurs investigations et ont produit des rapports. Ce qui ne marche pas, c'est la justice. Notre institution judiciaire a les mains trop liées surtout sur des questions politiques. Nous n'avons pas encore une justice capable de traiter avec impartialité et indépendance les affaires politiques, surtout quand les mis en cause sont du pouvoir. Le procureur de la République est très puissant, mais il obéit à sa hiérarchie, au ministère de la Justice qui obéit à la présidence de la République », a dit le président d’Africa Jom Center.



LERAL