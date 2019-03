Amadou Bécaye Diop : « le prochain gouvernement devra être un gouvernement de technocrates »

Les politiciens vont-ils céder la place aux technocrates dans le prochain gouvernement ? C’est la suggestion de Bécaye Diop, responsable Apr et maire de Ross-Béthio.



«Le prochain gouvernement devra être un gouvernement de technocrates capables de porter les projets du Plan Sénégal Émergeant (Pse) pour qu’enfin le Sénégal puisse être mis sur les rampes de l'émergence», a-t-il plaidé.



L'édile apériste s'est également prononcé sur le débat sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall et sur l'avenir de Benno bok yakaar.



Sur le premier point, il est formel : «Il n’y aura pas de troisième mandat pour le Président de la république, Macky Sall. En vérité, ce débat n'a pas sa raison d'être.»



S’agissant du second, il prône le maintien de la coalition présidentielle : «Je ne suis pas d’accord avec ceux qui pensent que le Président Macky Sall devrait se départir de ses alliés. Et qui connait Macky sait que c'est un homme de parole qui met plus en avant les intérêts du pays que ceux de son parti.»



SENEWEB