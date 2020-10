Amara : "On aurait aussi aimé revoir d'autres joueurs ..."

La défaite du Sénégal contre le Maroc (1-3) ne peut pas remettre en question les bonnes performances faites par la sélection nationale sénégalaise durant ces dernières années, a soutenu Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions (2009-2012).



"Oui, la défaite contre le Maroc fait mal, mais je ne crois pas qu'elle puisse remettre tout en cause", a dit Traoré, regrettant par ailleurs l'annulation du match Sénégal-Mauritanie qui devait avoir lieu mardi.



"Je suis convaincu que le Sénégal n'a pas perdu en une seule rencontre ce qu'il a construit durant des années", a-t-il ajouté.



L'ancien sélectionneur national du Sénégal déplore qu'Aliou Cissé n'ait pas eu l'opportunité de voir ou revoir jouer tous les footballeurs appelés en équipe nationale à cause de l'annulation du match contre la Mauritanie. Il a notamment fait allusion à Pape Cheikh Diop qui a peu joué contre le Maroc.



Selon lui, la rencontre avec la sélection mauritanienne aurait permis aux Lions et à leur staff de se rassurer avant les prochains matchs officiels prévus dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.



"On aurait aussi aimé revoir d'autres joueurs, dans un autre match", a ajouté Amara Traoré, qui dit toujours faire confiance aux Lions du Sénégal.



"Nous sommes capables de nous adapter lors des prochaines échéances, si le Covid-19 nous laisse tranquille", a-t-il assuré.



"Les sélectionneurs avaient planifié des temps de jeu sur deux matchs pour bien préparer le début des éliminatoires, hélas !", a constaté Traoré, estimant que les Lions et leur staff travaillent bien.

