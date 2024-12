Ambroise SARR, l’entraineur de l’équipe nationale de lutte, est décédé

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte, Ambroise SARR est décédé ce mercredi 4 décembre. Il a marqué l’histoire de ce sport traditionnel, en contribuant à élever le Sénégal sur la scène internationale grâce à son expertise et à son dévouement.



Il a formé et encadré plusieurs générations de lutteurs, en transmettant des valeurs de discipline, de courage et d’humilité.



Sous sa direction, l’équipe nationale a brillé lors de nombreuses compétitions et remporté plusieurs titres et médailles. C’est une énorme perte pour le sport sénégalais.