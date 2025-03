Amélioration de l’accès à l’électricité : Malicounda inaugure un poste électrique de 400 kVA

La Senelec a récemment mis en service un nouveau poste électrique à Malicounda, dans le but d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans la région. Ce projet, financé par la banque allemande KfW dans le cadre du Programme de promotion de l’efficacité énergétique et d’accès à l’énergie, représente une avancée significative pour le développement énergétique de la zone.



La capacité du poste électrique de Malicounda a été considérablement augmentée, passant de 50 à 400 kilovoltampères, soit une multiplication par dix de la puissance distribuée à la commune de Pointe Sarène. Ce renforcement de la capacité permettra de mieux répondre à la demande croissante d’électricité, tout en garantissant une alimentation plus stable et plus fiable pour les habitants.



Ce projet, d'une valeur de 37 milliards de francs CFA, vise également à étendre le réseau électrique aux villages voisins, contribuant ainsi à la modernisation de l’infrastructure énergétique dans les zones rurales. Selon les responsables du projet, cette initiative aura un impact direct sur les conditions de vie des populations locales, en leur offrant un accès fiable à l’électricité et en soutenant le développement économique de la région.



Lors de la mise en service du poste, les autorités locales ont souligné l'importance de cette infrastructure pour le bien-être des citoyens et l'essor des activités économiques dans la région. Les responsables ont également visité plusieurs institutions locales pour rappeler l'importance de l'efficacité énergétique et des investissements dans l'énergie renouvelable pour garantir un avenir plus durable.