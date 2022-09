Aminata Touré révèle l’existence d’un “Comité d’Insultes et d’Invectives” au sein du palais

Grosse révélation de Aminata Touré ce dimanche sur l’existence d’un comité d’insultes et d’invectives au palais présidentielle. Après sa déclaration elle dit s’attendre à ce que ces faucons tirent sur elle. « Je sais que le CSII, le Comité Spécial d’Insultes et d’Invectives » qui se prennent pour des faucons et qui sont au Palais vont certainement se déchainer. Mais ce n’est pas la peine qu’ils se fatiguent, ils ne peuvent rien contre notre engagement », a-t-elle laissé entendre.