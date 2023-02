Angleterre : Ismaila Sarr nominé

L’inspiration génialissime d’Ismaïla Sarr face à West Bromwich en tout début de saison a été nommée parmi les cinq plus beaux buts de l’année à l’occasion des London Football Awards. Si Watford peine à enchaîner les bons résultats, malgré une cinquième place en Championnat, Ismaïla Sarr, lui, peut carrément se vanter de ses prestations.



L’ailier international sénégalais réalise une très bonne saison en Championship puisqu’il a déjà marqué huit buts et délivré quatre passes décisives en 25 matchs. Et il pourrait bien être prochainement primé d’une distinction.