Annonce d’un vaccin contre la Covid-19 par la Russie: Ce qu’en pense l’Oms !

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait développé le "premier" vaccin contre le nouveau coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé(Oms) n’a pas tardé à réagir suite à cette annonce.



Selon, Tarik Jasarevic, porte-parole de l’Oms, ils sont en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle préqualification du vaccin par l’Oms.



M. Jasarevic qui s’exprimait lors d’un point de presse virtuel à Genève, a soutenu d’emblée que l’accélération des progrès dans le développement des vaccins ne pouvait pas se faire au prix d’un compromis sur la sécurité et l’efficacité des vaccins. Mais là encore, ajoute-t-il, « la préqualification de tout vaccin comprend l’examen et l’évaluation rigoureux de toutes les données requises en matière de sécurité et d’efficacité lors des essais cliniques ».



« Et au niveau de l’Oms, ce processus serait le même pour tout candidat vaccin. De plus, chaque pays dispose d’organismes nationaux de régulation qui approuvent l’utilisation de vaccins ou de médicaments sur son territoire. Les fabricants demandent à bénéficier de la préqualification de l’Oms, parce que c’est une sorte de label de qualité », dira t-il.