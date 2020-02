Appropriation des ODD par la Jeunesse : le FORJEL de Saint-Louis collabore avec la Commission Africaine de la Jeunesse (vidéo)

Le Forum Régional des jeunes et enfants leaders (FORJEL) de Saint-Louis s’implique dans l’organisation de la première rencontre ouest-africaine des jeunes sur les Objectifs de Développement Durables (ODD). Cette rencontre organisée à Saint-Louis par le consortium du Sénégal de la commission de la jeunesse Africaine (CJA) prépare la 4e Conférence de la Jeunesse Panafricaine sur l’Unité Africaine et le Développement, prévue au mois de mars 2020 à Nairobi. Cette année, les réflexions portent sur le thème : « Libérer le plein potentiel de la jeunesse pour atteindre les Objectifs du développement durable ». Pour Mame Mody CISSÉ, le secrétaire général du FORJEL, le conclave de Saint-Louis est capital dans la mobilisation autour des ODD et leur prise de consciences de ses enjeux. Une collaboration fortement saluée par la branche sénégalaise de la commission de la jeunesse africaine.