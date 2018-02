Appui aux collectivités territoriales : La Banque mondiale approuve le PACASEN. Cheikh Issa SALL satisfait

Le Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 30 janvier 2018.



A cet effet, le directeur général de l’Agence de Développement Municipal (ADM) a salué l’implication positive des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale, Agence française de développement) et des différentes parties prenantes nationales, dont le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, l’Association des Maires du Sénégal, Cour des comptes qui ont contribué dans la formulation du projet.



« Cet important programme a pour objectif principal d’accompagner le gouvernement du Sénégal dans l’opérationnalisation de l’Acte 3 de la décentralisation. Le PACASEN va renforcer les capacités techniques et financières des collectivités territoriales pour leur permettre de mieux assumer leurs missions. Au regard de ses objectifs, le PACASEN va en droite ligne de la volonté du Président de la République Macky Sall de faire de nos départements communes des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable », a rappelé Cheikh Issa Sall



Cofinancé à hauteur de 260 millions de dollars US (soit 130miliards FCFA) par l’État du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de Développement (AFD), le PACASEN est cote de PROMOVILLES, du PUDC, du PUMA et du PPDC, etc, est , à travers le Plan Sénégal émergent (PSE) un des instruments que le chef de l’État a mis en place pour l’émergence des collectivités territoriales.



Nonobstant les 123 communes pilotes concernées par les investissements physiques, et totalisant à elles seules plus de 50 % de la population du Sénégal, le PACASEN aura un impact considérable sur l’ensemble des Collectivités territoriales du pays. En effet, l’ensemble des communes et départements du Sénégal seront bénéficiaires des retombées des réformes et mécanismes de transfert (FECL, du FDD, BCI décentralisée)



